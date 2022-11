El cantante Bad Bunny se encuentra en Argentina para continuar con su gira “World’s hottest tour”. No obstante, desde antes de su llegada a ese país, los ciudadanos de ese país ya palpitaban los dos shows de su itinerario. Fue tal la “locura” que se vivió que una joven confundió a la artista con un pasajero de bus de transporte público. Las imágenes se volvieron virales.

Este viernes 4 de noviembre, Bad Bunny ofreció su primer show en Argentina, pero antes de reencontrarse con el público bonaerense, en Twitter se vivió una auténtica locura por una curiosa fotografía. Sucede que una joven que abordó un ómnibus y creyó haber encontrado allí al cantante puertorriqueño.

“Me crucé a Dad Bunny en el 202 (línea de transporte). No lo puedo creer”, tuiteó la usuaria Tiziana Graziano @TIZIANAGRAZIANO.

En la foto que adjuntó aparecía supuestamente el trapero a pocos pasos de la joven, con unas gafas de sol que no pasaron desapercibidas. Aparentemente, se disponía a bajar de la unidad

Mira aquí la foto viral

ME CRUCE A BAD BUNNY EN EL 202!!! NO LO PUEDO CREER pic.twitter.com/sLteslSneM — tizigra (@TIZIANAGRAZIANO) November 4, 2022

La reacción de los usuarios

El tuit superó los 190 mil ‘me gusta’ en poco tiempo y varios usuarios se mostraron sorprendidos con la publicación. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos comprobaron que en realidad era un pasajero muy parecido al cantante, según indica Crónica.

“Qué humilde Bad Bunny yendo a tomar unos mates a Plaza Italia”, “El chabón es millonario, tiene autos lujosos, casas en todos los países, y viaja en el 202 a hora pico. Sacala del ángulo Thiago de GH”, bromearon algunos usuarios al respecto.

Fans piden fotos a carnicero por su parecido a Bad Bunny

De acuerdo con el sitio El Editor Platense, se trata de un joven de 29 años que tiene un gran parecido físico con Bad Bunny. Martín Segovia es oriundo de La Plata y trabaja como carnicero en Diagonal 79.

Un joven argentino causa furor en La Plata por su gran parecido físico. (Foto: LaPlata1).

“Muchas veces entra gente pero no para comprar, solamente pasan a pedir fotos, tanto niños, chicas y chicos de todas las edades. Mi reacción es una sonrisa y les digo al instante que sí, que no hay problema. Pero no te voy a negar que me da un poco de vergüenza. Reconozco que es algo lindo, porque ves que dejas re contentas a las personas cuando se van”, dijo en entrevista con La Plata.

