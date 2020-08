Un cazador de cocodrilos identificado como Carsten Kieffer no esperaba ser atacado por uno de estos animales cuando se encontraba buscando a sus presas. El peculiar hecho ocurrió en el condado de Seminole, Florida, Estados Unidos (EE.UU.). De acuerdo a Florida Fish and Wildlife, el brazo de Kieffer se encontraba “a un metro sobre el nivel del agua”, cuando fue mordido por un cocodrilo. Rápidamente sus amigos lo ayudaron y evitaron que se convirtiera en la merienda del reptil. Según medios, los médicos tratan de salvar su brazo y que tenga sensibilidad en sus dedos. Esta probablemente sea la última vez que de caza a cocodrilos. “Incluso si quisiera, no creo que mi esposa lo permita”, indicó.

