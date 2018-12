¿Yanet García expresa así sus deseos de volver con el 'gamer' Douglas Martin?

Muchos de los seguidores de la conductora mexicana Yanet García se están preguntando qué significan dos publicaciones que ella ha realizado en Instagram recientemente. En ambas, la joven parece dejar en claro un deseo que su corazón 'pide a gritos'.



Según se ve en la cuenta de la famosa azteca, ella colocó un video como una historia. En este se puede escuchar parte del romántico tema 'Vas a quedarte' de la española Aitana.

"A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien", se oye en la grabación. Parte de esta misma frase se lee en el ‘post’ que luego Yanet García compartió en Instagram.



La imagen logró hacerse, con una rapidez pasmosa, de más de 124 mil 'likes'. Algunos usuarios sostuvieron que Yanet García estaría expresando sus deseos de volver con el 'gamer' Douglas Martin.

Cabe mencionar que el estribillo del tema manifiesta las ganas de una joven de regresar con una expareja, a quien jura conquistar de nuevo. Además, esta persona promete cuidar su cariño. ¿Sospechoso? ¿Yanet García dirá algo al respecto?

