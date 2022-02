Millones de personas se refugian en TikTok para pasar un divertido momento: ya sea realizando algún video o viendo los que son tendencia. Precisamente, una tiktoker quiso hacerse viral al grabarse realizando una coreografía en las calles de Tijuana, en México, sin embargo se llevó el susto de su vida.

Y es que la joven llamada Kimberly compartió el video en el que captó el momento exacto en que dos hombre intentaron robarse su teléfono móvil cuando ella se grababa haciendo un TikTok. En el clip se aprecia como la mujer observa a su alrededor y empieza con la coreografía, pero justo un hombre pasa por detrás mirando directamente a su cámara.

En ese momento, otro ladrón venía a toda velocidad para arrebatarle el celular sin embargo Kimberly reaccionó en el momento justo y logró tomar su dispositivo, a pesar que el hombre la empujó levemente. Algunos usuarios aseguran que el video viral de TikTok ha sido armado.

Pero la propia tiktoker se encargó de explicar en otro video que ya había visto a los dos hombres pasear juntos minutos atrás y que al parecer esperaron el momento preciso para intentar robarle su móvil.

“Al principio me reí por los nervios, pero después me quedé en shock y me resguardé en una tienda que había al lado. Aún no me creo que todo quedase grabado”, indicó.