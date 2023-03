Emilia Clarke es una actriz británica que fue reconocida internacionalmente por personificar a Daenerys Targaryen en la serie de HBO Juego de Tronos (Game of Thrones). Sin embargo, lo que muchos fanáticos desconocían es que guardaba admiración especial por el rapero Snoop Dogg. El encuentro entre ambas personalidades se pudo dar esta semana y se volvió viral en las redes sociales.

El pasado 21 de marzo, la leyenda del rap, Snoop Dogg, ofreció un concierto en The O2 Arena, Londres, en el Reino Unido. Una de las presentes fue nada menos que Emilia Clarke, la aclamada actriz de Juego de Tronos, quien es admiradora del estadounidense.

De acuerdo con Independent en Español, el promotor de la gira, Ian Vaughn, hizo posible un encuentro entre ambos artistas después del show. Todo quedó registrado en un clip publicado en su cuenta de TikTok y no pasó desapercibida una breve conversación.

“Eres una actriz increíble, un espíritu hermoso, eres tan creíble”, le dijo el rapero a la actriz de 36 años. “Protegería tus huevos cualquier día…”, agregó, en referencia a los huevos de dragón de Daenerys Targaryen.

“¡Sí! ¿Lo podemos dejar establecido por escrito?”, respondió ella.

Mira aquí el video viral

La actriz Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en la serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)

“El hombre, el mito, la leyenda”

Los elogios de Emilia Clarke a Soop Dogg no tardaron en aparecer. La actriz de Me Before You y Last Christmas publicó este viernes 24 de marzo una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece junto al músico.

“Snoop, Doggy, Dogg. El hombre, el mito, la leyenda. Cuando él llama yo vengo corriendo. Mi yo de 16 años está teniendo un momento de cambio de vida en mi yo de 36 años”, escribió la actriz.