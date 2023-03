Debido al constante aumento del coste de vida, son muchas las personas que buscan generar ingresos extra. Aunque hay una gran variedad en cuanto a empleos de medio tiempo, ver películas en Netflix, y que paguen por ello, parece ser una de las opciones preferidas por los usuarios.

Precisamente, Rachel, una joven británica, ha logrado ocupar un puesto en el que le pagan mensualmente 200 libras (240 dólares) por ver contenido en la popular plataforma de streaming.

Según contó al medio Mirror, la especialista en marketing digital de Leeds reveló que descubrió el empleo de “etiquetadora de Netflix” mientras navegaba en TikTok hace unos meses. Al contar con poco dinero, se mostró interesada de inmediato.

Rachel explicó que, dada la cantidad de postulantes que podrían estar interesadas en la vacante, acceder al empleo no fue sencillo; sin embargo, no desistió.

Regularmente miraba las ofertas en la página de Netflix hasta que un día hizo su solicitud. “Estoy segura de que hay toneladas de solicitantes, pero les debe haber gustado mi solicitud y experiencia en redacción de contenido y marketing digital”, aseguró.

¿En qué consiste su puesto de “etiquetadora de Netflix”?

La joven explicó que su trabajo consiste, básicamente, en etiquetar géneros para los programas, así como escribir las sinopsis de las próximas series y películas que se estrenarán.

“Para mí, porque he estado escribiendo contenido durante algunos años en mi trabajo principal, es fácil, pero no es para todos”, agregó. “Necesitas saber cómo escribir de manera sucinta. Supongo que la mejor parte es que es inusual y genial, pero también es muy difícil de conseguir, por lo que no es algo que generalmente puedas intentar”.

Rachel indica que, más allá de que le paguen por ver televisión, no considera su puesto de “etiquetadora de Netflix” como un plan a largo plazo ya que “no hay mucho que hacer”.

“Me gustaría conseguir más trabajo independiente, pero es solo encontrar clientes y oportunidades (...). Sería genial escribir para publicaciones de televisión o cine, aunque como un trabajo secundario en el futuro”, concluyó.

Netflix da marcha atrás y anuncia una rebaja de precios en Latinoamérica

Netflix impuso una serie de medidas con el fin de evitar que los usuarios compartan sus cuentas. Por ello, anunciaron que cobrarían un extra por cada perfil que no sea parte del hogar del titular; sin embargo, la compañía terminó dando marcha atrás.

Así, confirmaron una reducción de precios en países de Latinoamérica tales como Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

De momento se desconoce si la reducción de precio llegará a Perú o España, países en los que ya está habilitada las medidas de restricción para compartir cuentas.