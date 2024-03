En el laberinto de las relaciones amorosas, encontrar a la pareja ideal puede ser una búsqueda desafiante. Conocer tus propias características y entender qué tipo de personalidad se complementa mejor con la tuya puede ser un paso crucial en esta travesía. Afortunadamente, existen herramientas como los retos del amor o test de personalidad elaborados por expertos en terapia de parejas que pueden arrojar luz sobre este asunto, proporcionando una guía para identificar quién podría ser tu media naranja ideal.

Test para saber cuál es tu pareja ideal según tu personalidad

Para tomar consciencia sobre tu vida de pareja, Ashley Madison y Lara Ferreiro, psicólogas expertas en terapia de parejas, crearon este test para saber cuál es tu pareja ideal. Podrás resolver todas tus dudas sobre el modelo de relación que mejor encaja con tus deseos y necesidades respondiendo a sus 11 preguntas.

1. ¿Crees en el “amor para toda la vida”? La idea de que tu pareja te va a acompañar siempre y va a ser la única persona de la que te enamores.

a. Sí, no me imagino con otra persona. Me gustaría que mi pareja sea la única y trabajar juntos en una vida en común hasta el final de mis días.

b. No, el enamoramiento se acaba. A lo largo de la vida podemos tener varias parejas y amantes, no estamos destinados a una sola persona.

c. No, creo que no existe el amor para toda la vida y tampoco creo que debamos sólo estar con una persona al mismo tiempo.

2. ¿Qué es la infidelidad para ti?

a. Si mi pareja liga con otra persona, chatea, se siente atraído por otra persona o tiene sexo con otra persona, ya es una infidelidad y por lo tanto debería dejarla.

b. La infidelidad es subjetiva, depende de la pareja. Creo que es un tema que hay que hablar y acordar con la pareja. Lo importante es no ser infiel a uno mismo.

c. No se sostiene el modelo de pareja tradicional, y la infidelidad es una consecuencia de normas rígidas imposibles de cumplir.

3. ¿Estando con tu pareja actual, alguna vez has tenido una relación sexual con alguien que no sea tu pareja?

a. ¡No, imposible! Para mí, mi pareja es la única persona con la que quiero estar a nivel sexual. Si alguna vez me he sentido atraída por alguien por la calle, me he sentido culpable y pienso que no debería pensar así.

b. Sí, y eso no es algo negativo. Creo que plantearse hacer cosas nuevas es algo que me atrae y alimenta mi relación de pareja cada día.

c. Sí, muchas veces. La monogamia es antinatural y me gusta conocer a otras personas. No me gustaría renunciar a eso ¡La sociedad tiene que abrirse a nuevos modelos de relación no monógamos!

4. Nos gusta que nuestra pareja nos muestre cariño, amor y deseo. También que nos escuche y que nos acompañe. ¿Tu pareja te llena al 100% en todas las áreas?

a. Sí, al 100%. Creo que la pareja debe completar todas las áreas de tu vida durante el resto de tu vida.

b. No, en ocasiones me gustaría sentirme más deseado/a por mi pareja. No obtengo todo lo que quiero de mi relación.

c. No, mi pareja me aporta la parte emocional pero a nivel sexual interactúo también con otras personas que me aportan cosas nuevas, puedo probar todas mis fantasías con ellas.

5. Has acordado con tu pareja poder tener relaciones sexuales fuera de la relación. ¿Crees que podría funcionar?

a. No creo que funcionara porque tengo unos valores muy rígidos. No me gustaría que mi pareja estuviera con otra persona, aunque solo fuese sexo lo pasaría mal y tendría celos ¡No lo podría soportar!

b. Creo que en algún momento de la relación podría funcionar. Antes tenemos que hablar mucho, pero podríamos probarlo.

c. Sí, ya lo estamos haciendo y nuestra relación va mejor que nunca.

6. ¿Te consideras una persona celosa?

a. Sí, si veo a mi pareja mirar a otra persona, me enfado muchísimo.

b. No, pero no me gustaría que mi pareja tuviera más conexión emocional con otra persona que conmigo.

c. No, nadie es de nadie. Las personas no son objetos que haya que poseer.

7. ¿Tienes claro cuáles son tus necesidades y prioridades en una relación?

a. Sí, totalmente. Estar con mi pareja a nivel sexual y emocional para toda la vida.

b. Sí, pero creo que se pueden negociar.

c. Sí, entre ellas, tener variedad sexual con diferentes personas.

8. ¿Cuál es tu opinión sobre las relaciones abiertas?

a. Creo que es algo que no funciona, la pareja podría romperse y no entiendo como otras personas lo pueden llevar a cabo.

b. Estoy dispuesto a probarlo, creo que es el presente y el futuro de los nuevos modelos de relaciones de pareja.

c. Es una muy buena oportunidad para tener una relación nueva, evolucionada, madura e interesante.

9. Tienes pareja estable desde hace años, estás muy feliz en tu relación pero, sientes atracción física por tu nuevo compañero de tu oficina, y él por ti. Si nadie se enterase de tu infidelidad y no tuvieras culpa, ¿lo harías?

a. No, porque mi pareja nunca me engañaría con otra persona ¡Pongo la mano en el fuego por él!

b. Si, creo que repetiría, aunque tengo miedo a engancharme.

c. ¡Absolutamente! Quiero sentirme deseado por otra persona y tener sexo con otras personas que no es tu pareja es algo que acaba ocurriendo.

10. ¿Qué personalidad tienes entre las sábanas?

a. Tradicional. Siempre hacemos las mismas posturas, en el mismo orden y lugar.

b. Atrevida. Me gusta probar nuevos sitios con mi pareja, hacemos muchos juegos sexuales diferentes y queremos dar un paso más y probar con más gente.

c. Exploradora sexual. El sexo es para tenerlo con personas diferentes a tu relación principal y poder explorar sin límites lo que te apetezca.

11. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales sin compromiso?

a. Pocas, sólo tengo sexo si es mi pareja. Para tener una relación íntima con otra persona necesito también que exista una conexión emocional y compromiso. Me siento sucia si tengo sexo con hombres que no son mi pareja.

b. Sí, claro. Voy por temporadas.

c. Muchas. Soy muy activo a nivel sexual y me gusta probar nuevas experiencias con muchas personas distintas.

Ahora cuenta el número de respuestas para saber qué tipo de relación tienes tú con tu pareja o cuál estás buscando.

Respuestas al test de la pareja ideal

Mayoría de respuestas A: la relación tradicional: Si la mayoría de tus respuestas coinciden con la opción A, estás buscando o descubriendo una relación tradicional. La pareja se vincula tanto emocional como sexualmente en este tipo de relaciones monógamas y siempre mantiene una exclusividad, es decir, ningún miembro de la pareja tiene relaciones fuera del establecido. El concepto de “amor romántico” o “amor para toda la vida” es comúnmente asociado con este tipo de relaciones, en las que no hay personas externas que compartan el vínculo emocional y sexual de la pareja.

Mayoría de respuestas B: la relación fluida: Si varias de tus respuestas fueron la opción B, entonces te gustan las "relaciones fluidas". Éstas no tienen valores tan rígidos y no están cerradas a experimentar a nivel sexual con otras personas. En conclusión, aunque ambas partes han experimentado el deseo de conocer o experimentar con otras personas en algún momento, prefieren mantener los lazos tradicionales.

Mayoría de respuestas C: la relación abierta: Estás interesado/a en una relación abierta si la totalidad de tus respuestas coinciden con la opción C. Este tipo de compromiso se refiere a todas las relaciones no monógamas consensuadas en las que ambas partes llegan a un acuerdo común donde es posible tener relaciones íntimas fuera de la pareja, es decir, no existe una exclusividad sentimental o sexual y las relaciones externas no son consideradas infidelidad. Las personas que comparten este tipo de relaciones suelen tener una mentalidad abierta sobre las relaciones o el amor de pareja en lugar de poseer al otro. Este tipo de amor fomenta la improvisación, las experiencias nuevas y el cambio. La confianza puede aumentar con la libertad de estos vínculos.

