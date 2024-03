Para serte honesto, hace unos días me hablaron sobre este reto visual y la verdad es que me costaba creer que fuera tan difícil como aseguraban. Sin embargo, al participar en el desafío, me di cuenta que nadie me había mentido. Si bien no hay un límite de tiempo establecido, no es fácil cantar victoria. ¿Cuál es la tarea aquí? Pues identificar a los 8 caballos que están en la imagen de abajo. Sí, esa es la cantidad exacta. Si logras detectarlos a todos, no habrá ninguna duda de que eres alguien que presta mucha atención a los detalles. ¡No te vayas a confiar! Lo mejor que puedes hacer es prepararte como debe ser antes de comenzar a buscar a los mencionados animales.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar una gran montaña formada por un buen número de caballos. Para ser exactos, hay 8. Algunos se identifican más fácil que otros, pero recuerda que la idea es detectarlos a todos. Solo así triunfarás en el desafío. Si ya estás preparado, ¡adelante!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una gran cantidad de caballos. Son 8 en total. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. Como todo en la vida, a veces se pierde. Si hoy te tocó fallar, no te sientas mal. Tendrás tu revancha. Estoy seguro de eso. Ahora mismo sabrás dónde están los 8 caballos con solo mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 8 caballos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

