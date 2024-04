¿Eres un maestro de la observación? Pon a prueba tus habilidades visuales con este desafío viral que ha puesto a prueba a miles de personas en las redes sociales. Solo los más observadores y veloces podrán encontrar al pájaro escondido entre globos aerostáticos, soles, cometas, nubes, sombrillas, mariposas y aviones en menos de 9 segundos. ¿Estás listo para el reto?

Encuentra el pájaro escondido en 9 segundos

Este acertijo visual te presenta una ilustración llena de globos aerostáticos, soles, cometas, nubes, sombrillas, mariposas. A primera vista, todo parece normal, pero algo se esconde entre las estos elementos coloridos. Tu misión es encontrar al pájaro antes de que se agoten los 9 segundos. ¿Crees que tienes la vista lo suficientemente aguda como para superar este desafío? ¡Comienza el reto ahora mismo!

En esta actividad, se te presentará una imagen y el desafío que tendrás ante ti será detectar el elemento oculto. Es una forma rápida y sencilla de poner a prueba su atención al detalle.

¿Lo has encontrado?

Si fuiste uno de los afortunados que logró encontrar al pájaro en menos de 9 segundos, ¡felicidades! Demostraste tener una gran capacidad de concentración y una vista de halcón. Pero si no pudiste verlo a tiempo, no te preocupes. La mayoría de las personas no lo logran. El ave está muy bien camuflado y solo los ojos más experimentados pueden detectarlo en tan poco tiempo. Si quieres saber dónde estaba el pájaro, desplázate hacia abajo para ver la solución.

Solución

En la esquina inferior de la imagen, se observa un pájaro posado sobre una nube. Su plumaje blanco sugiere que podría tratarse de una gaviota.

Los participantes con ojos muy afilados pudieron encontrar el pájaro escondido en la imagen en 9 segundos. ¿Fuiste uno de ellos?

