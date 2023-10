Los retos visuales que están relacionados a animales, por alguna razón, gustan bastante a los internautas. Dicho eso, hoy te traigo un desafío cuya imagen muestra a un gran número de ovejas. El detalle es que, entre ellas, hay nubes y tú debes hallarlas. Al completar esa misión, demostrarás que prestas mucha atención a los detalles. ¿Estás preparado(a)?

La imagen del reto visual

No he contado a las ovejas que están presentes en la ilustración; sin embargo, sí puedo indicarte que, en total, son tres nubes las que tienes que encontrar. Lo que está a tu favor aquí es el hecho que no se estableció un límite de tiempo. Eso quiere decir que no vas a jugar contra el tiempo, así que relájate.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas ovejas. Entre ellas, hay tres nubes. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

Las nubes son muy difíciles de encontrar. Es por eso que son contadas las personas que han salido victoriosas en este reto visual. No te sientas mal si fallaste. Mira la siguiente imagen y conocerás la solución del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de las nubes. (Foto: dudolf.com)