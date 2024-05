El destino quiso que llegaras hasta aquí y por eso ahora tienes la oportunidad de demostrar que puedes detectar 2 diferencias entre 2 imágenes. Sí, en serio. Esa es la tarea que se te pide realizar en este reto visual, pero el detalle es que nada más cuentas con 8 segundos para hacerla, así que prepárate. Yo reconozco que en un inicio pensé que iba a salir victorioso sin ningún problema y eso me jugó una mala pasada. Me confíe y acabé fallando. No cometas ese error. Tampoco dejes pasar la oportunidad de sumarte a los desafíos compartidos por mi colega Nathaly Vizarreta porque son muy buenos. Entre los más recientes que difundió están el que consiste en ubicar a los 10 animales ocultos y el que superarás siempre y cuando localices al camaleón sacando la lengua.

Imágenes del reto visual

Las imágenes del reto visual permiten apreciar los paseos en bote en la ciudad de Venecia, Italia. Realmente cada dibujo luce espectacular. Lo llamativo es que, aunque las ilustraciones parezcan ser iguales, realmente no lo son. Tienen 2 diferencias que debes identificar rápidamente.

RETO VISUAL | Las imágenes tienen 2 diferencias que debes detectar rápidamente. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces toca perder y uno debe aceptarlo. Si hoy no fuiste capaz de cantar victoria, tranquilo(a). Recuerda que todo esto es un juego. En este punto de la nota conocerás cuáles son las 2 diferencias entre las imágenes.

RETO VISUAL | Aquí se indica cuáles son las 2 diferencias entre las imágenes. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

