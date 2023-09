¿Te gustaría saber qué reto visual ha sido catalogado como uno de los más difíciles? Bueno, te cuento que es el que te presento en esta ocasión. Solo alguien que sea un gran observador podrá cantar victoria en el desafío. Participa y demuestra que tú posees esa característica.

¿En qué consiste el reto visual? Pues en encontrar los 3 rostros ocultos que están en la imagen que ya me encargué de colocar más abajo. Prestar atención a cada detalle de la ilustración es fundamental. Si no lo haces, no tendrás posibilidades de triunfar en la prueba. ¡Ya te avisé!

La imagen del reto visual

En la imagen se aprecia a dos niños sacando frutas de los árboles. Para ser más exactos, están retirando peras y manzanas. Aunque no lo parezca, en esa ilustración hay 3 rostros ocultos. No te estreses buscándolos porque no se ha establecido un límite de tiempo. Relájate y ¡abre bien los ojos!

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a dos niños sacando frutas de los árboles, tiene 3 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque no pudiste hallar los 3 rostros ocultos. Si eso pasó, no hay problema. En la siguiente imagen se indica dónde están exactamente. Recuerda levantar la cabeza. En el próximo reto visual te irá mucho mejor.

RETO VISUAL | En esta imagen, que muestra a dos niños sacando frutas de los árboles, se indica la ubicación de los 3 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

