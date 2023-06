Si eres de esos amantes de los retos visuales, este desafío te pondrá a pensar. En tan solo 5 segundos, deberás identificar dos diferencias entre dos imágenes de Super Mario aparentemente idénticas. ¿Estás listo para poner a prueba tu agudeza ocular.

Este ejercicio no solo te desafía a encontrar las diferencias, sino que también estimula tu concentración y enfoque. Además, es un ejercicio divertido que pone a prueba tu capacidad de observación y análisis visual.

Así que prepárate para este emocionante desafío y demuestra que eres un verdadero experto en retos visuales. ¡Enfrenta el desafío de Super Mario y descubre las dos diferencias en tan solo 5 segundos! ¡Buena suerte!

Encuentra 2 diferencias en 5 segundos

El popular fontanero italiano, Super Mario, es reconocido por su valentía y astucia al enfrentar innumerables obstáculos en su camino. Ahora es tu turno de demostrar tu habilidad para percibir detalles sutiles. Observa con atención ambas imágenes y busca las discrepancias. Puede que te encuentres con pequeñas variaciones en los colores, formas o elementos del escenario. ¡Cada segundo cuenta, así que no pierdas tiempo!

Hay 2 diferencias entre las dos imágenes de Super Mario. Solo el 3% de las personas pueden detectar todas las diferencias en 5 segundos. (Foto: jagranjosh)

Aquellas personas dotadas de excelentes habilidades de observación tienen la capacidad de detectar todas las diferencias en el límite de tiempo establecido. ¿Has sido capaz de identificar todas las discrepancias? Si aún no lo has logrado y el tiempo se ha agotado, te invito a examinar la imagen nuevamente y prestar atención a cualquier detalle que llame tu atención. Luego consulta la respuesta desplazándote hacia abajo.

Solución: Descubre cuáles son las 2 diferencias

Esta actividad no solo resulta divertida, sino que también estimula el pensamiento crítico, lo cual es sumamente beneficioso para mejorar nuestras capacidades cognitivas y nuestra atención. Quiero felicitar a todos aquellos que han logrado identificar las diferencias en las imágenes de Super Mario. ¡Un gran aplauso para ustedes! Si tú aún no has descubierto todas las discrepancias, no te preocupes, aquí tienes la solución para que puedas compararla con tus propias observaciones:

En esta imagen hemos encerrado en círculos amarillos las diferencias entre las dos imágenes. (Foto: jagranjosh)

¿Te gustó el desafío visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Mag, y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

Pon aprueba tu vista con este test

¡No te puedes perder este fascinante desafío visual! ¿Tienes lo necesario para diferenciar entre imágenes reales y generadas por inteligencia artificial? Pon a prueba tus habilidades visuales y descubre si puedes distinguirlas. ¡Prepárate para sorprenderte! Haz clic aquí para ver el video.

En este test visual pondremos a prueba tus habilidades de observación. ¿Cuáles fotografías son reales y cuales fueron hechas por inteligencia artificial? Descúbrelo en este video.