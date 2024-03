¡Vamos a ver si tienes vista de halcón! Este rompecabezas pondrá a prueba tu agudeza ocular y tu capacidad de concentración. Te desafío a encontrar una papa escondida entre un montón de hámsters peludos. ¿Te crees capaz? Yo soy una apasionada de los retos visuales y me encanta ponerme a prueba y desafiar mi mente con estos acertijos. Y este en particular me dejó con los ojos bizcos. La imagen muestra una adorable escena repleta de roedores. Pero entre ellos, hay una papa camuflada a la perfección. Para encontrarla, tendrás que afinar tus ojos al máximo y prestar atención a cada detalle. Yo lo conseguí en 7 segundos, pero estoy segura de que tú puedes hacerlo mejor. ¿Te animas a intentarlo?

¿Cómo resolver un reto visual?

Aquí te dejo algunas consideraciones que debes tomar en cuenta.

Leer bien el enunciado para evitar errores.

Revisar si se trata de un reto cronometrado

Revisa la imagen en su conjunto y sigue un orden para encontrar las pistas.

Estate atento/a a detalles que no encajan en la escena

Si es necesario, aléjate o mira desde otro ángulo la imagen del reto visual.

Encuentra una papa en 7 segundos

En la imagen compartida, aparece un grupo de hámsters. Una papa se camufla entre los hámsters en esta escena. El desafío para ti es localizarla en 7 segundos. Un examen a fondo pone a prueba tus dotes de observación. Analiza la imagen con precisión. Solo los más perspicaces la identificarán rápidamente. ¡Empieza el cronómetro!

RETO VISUAL | Una papa se esconde a plena vista entre los hámsteres en esta imagen. ¿Puedes detectarla en 7 segundos? | Max Knoblauch

Repuesta del reto visual

Se acabó el tiempo. ¡Deja de buscar! Si fuiste del grupo de lectores que avistaron la papa muestras una gran agudeza visual. Si aún no la descubres, consulta la solución: la papa está en el lado derecho, resaltada en rojo.

RETO VISUAL | Si te encantó este desafío de ilusión óptica, compártelo con tu familia y amigos y mira quién lo resuelve en el menor tiempo.

