¿Te cansaste de participar en retos visuales que no te llevan al límite? Déjame decirte que te entiendo. A veces, los desafíos que son difíciles de superar para algunos, son sencillos para otros. Pero tranquilo(a), hoy te traigo uno que solo podrás resolver si es que usas tus ‘ojos de halcón’. ¿En qué consiste la prueba? Tienes que hallar las 5 mariposas que están en la imagen que permite apreciar una gran cantidad de flores. Sí, tal y como acabas de leer. Dicha ilustración se encuentra más abajo.

La imagen del reto visual

Las flores presentes en la imagen son muy coloridas. Están bien dibujadas y pintadas justamente para que la tarea de ubicar a los mencionados insectos no sea nada fácil de realizar. Esfuérzate al máximo. No te rindas. Ya sabes lo que tienes que hacer para salir victorioso(a). ¡Vamos!

RETO VISUAL | En esta imagen se puede apreciar varias flores. Entre ellas, hay 5 mariposas. (Foto: dudolf.com)

La solución del reto visual

Las 5 mariposas están bien ocultas entre las flores. No es sencillo hallarlas, así que no te sientas mal si en caso no fuiste capaz de encontrarlas. Ahora podrás saber en qué parte están. Solo mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de las 5 mariposas. (Foto: dudolf.com)