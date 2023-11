Si llegaste hasta aquí, es porque ya es momento que demuestres que eres muy inteligente. Lo harás superando el reto visual que motivó esta nota de Mag. ¿En qué consiste el desafío? En identificar cuál es el fantasma en la imagen de abajo. ¿Crees que puedes realizar esa tarea sin ningún problema?

No vayas a creer que se ha establecido un límite de tiempo. Aquí no se te exige detectar el fantasma en cuestión de segundos. Puedes demorarte, pero esfuérzate lo necesario para que pases todo el día buscándolo. Créeme que no es mala idea prestar mucha atención a los detalles de la ilustración.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a varias personas vestidas formalmente en una reunión. Todas lucen felices. El único detalle es que hay alguien que no recibió una invitación. Me estoy refiriendo al fantasma. Abre bien los ojos y dime quién es para que cantes victoria.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra varias personas vestidas formalmente en una reunión. Un fantasma se encuentra entre ellas. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

El alto nivel de dificultad que posee este reto visual queda evidenciado en la poca cantidad de usuarios que lo superaron. No te sientas mal si no pudiste decir “lo logré”. Ahora mismo sabrás cuál es el fantasma en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del fantasma. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

