Los retos visuales con imágenes están de moda en las redes sociales, mostrando ilustraciones en las cuales se debe identificar un objeto, animal o persona oculta, o encontrar otro tipos de detalles en donde la observación y la paciencia son vitales para dar con la respuesta. En esta oportunidad, te traigo un ejercicio que consiste en encontrar al perro escondido entre las ovejas. ¿Te sientes preparado? Sin más tiempo que perder, empecemos.

Si en su momento disfrutaste de “Hallar el signo de interrogación oculto en 10 segundos” o “Encontrar la gallina sin cresta en solo 8 segundos”, es probable que este desafío esté hecho para ti. Debes tener en cuenta que más de uno falló en el intento, ya que aunque aparenta ser sencillo de resolver, lo complicado es llegar a la solución en el tiempo señalado: 10 segundos.

¿Te atreves a aceptar el reto y poner a prueba tu agudeza visual? Solo si tu respuesta es afirmativa, procede con el ejercicio. Eso sí, debes estar atento a todos los detalles presentes en la imagen.

Encuentra el perro oculto entre las ovejas en 10 segundos

Para resolver el desafío visual, basta con observar la ilustración en donde hay un gran número de ovejas. El color y la cantidad de animales puede ser el factor determinante para que des con la respuesta. Tu misión, como ya se indicó, es dar con la solución en el tiempo señalado.

Solamente cuentas con 10 segundos para resolver el desafío. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: Optimil Discount Burjassot / Facebook)

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Solución al reto visual: ¿pudiste superarlo?

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. (Foto: Optimil Discount Burjassot / Facebook)

Si lograste ubicar al can en menos de 10 segundos, felicidades. Posees una gran capacidad visual y superaste a la mayoría de internautas que falló en el intento.

En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el can se encuentra en la parte izquierda de la imagen, justo en la parte del medio junto al árbol. ¿Te habías dado cuenta?

