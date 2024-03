Los retos visuales me apasionan. Disfruto de poner a prueba mi capacidad de observación y concentración, y cada nuevo desafío me llena de emoción. Y este en particular me dejó con los ojos bien abiertos. Consistía en encontrar 7 gatos escondidos en una ilusión óptica en tan solo 20 segundos. Parecía una tarea casi imposible, pero concentré al máximo, escudriñando cada rincón de la imagen. Pese a que los felinos se encontraban muy mimetizados con la escena, no me rendí. Observé con detenimiento cada detalle, buscando algo que se asemejara a un michi. Cada línea, cada curva, podía ser una pista clave. Finalmente, después de una búsqueda fenética, ¡lo logré! Y pude cantar victoria. La satisfacción fue indescriptible, así que te invito a sentirla por ti mismo/a. ¿Te animas a poner a prueba tus ojos? Descubre si eres parte del 1% con ojos de halcón y cerebro de Einstein.

¿Puedes encontrar 7 GATOS escondidos en la imagen?

La escena muestra a dos hombres arreglando el jardín de una casa. Uno corta la maleza, mientras el otro traslada algo en su carretilla. Algunos de los gatitos se ven a simple vista; sin embargo, otros requerirán una vista más aguda. No te distraigas y enfócate en tu objetivo que tu tiempo está por comenzar en 3… 2… 1… ¡YA!

RETO VISUAL | ¿Podrás encontrar los siete gatos escondidos en este rompecabezas con imágenes? Recuerda, sólo puedes poner un segundo sobre cada uno de ellos. ¡Buena suerte!

Solución del reto visual

Los 7 felinos estaban frente a tus narices, ¿lograste verlos a todos? Si no, no te preocupes. Echa un vistazo a la siguiente imagen donde he resaltado a cada uno de ellos.

RETO VISUAL | ¿Pudiste ver a todos los gatos ocultos en la ilustración? En esta imagen hemos resaltado a cada uno de ellos.

¿Cuáles son los tipos de ilusiones ópticas?

Ilusiones geométricas: Estas ilusiones distorsionan la forma, el tamaño o la posición de las figuras geométricas. Un ejemplo famoso es la ilusión de Müller-Lyer.

Estas ilusiones distorsionan la forma, el tamaño o la posición de las figuras geométricas. Un ejemplo famoso es la ilusión de Müller-Lyer. Ilusiones de movimiento: Estas ilusiones nos hacen ver movimiento donde no lo hay. Un ejemplo famoso es la ilusión de la bailarina giratoria.

Estas ilusiones nos hacen ver movimiento donde no lo hay. Un ejemplo famoso es la ilusión de la bailarina giratoria. Ilusiones de color: Estas ilusiones nos hacen ver colores diferentes a los que realmente están presentes. Un ejemplo famoso es el vestido azul y negro.

