Espero que estés teniendo un día divertido, pero si en caso no, puedes entretenerte sanamente con este reto visual, que consiste en indicar cuál es el error en una imagen que ya dejé más abajo. Antes de que participes en el desafío, te informo que solo podrás mirar la ilustración durante 10 segundos. ¿Eres capaz de realizar la tarea?

Varias personas consideran que ese límite de tiempo no permite que uno supere la prueba. Sin embargo, eso no es cierto. Los segundos que se brindan son más que suficientes para que indiques dónde está exactamente la equivocación. Todo va a depender de tu concentración. No te distraigas con nada.

La imagen del reto visual

Hay una familia haciendo un pícnic en la imagen del reto visual. El momento parece ser perfecto para los padres y su hijo, quienes comen fruta y sándwiches rodeados de la naturaleza y bajo la luz del sol. Si prestas atención atención a los detalles en esos 10 segundos, detectarás que algo está mal en la ilustración.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a una familia haciendo un pícnic, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Los 10 segundos no fueron suficientes para que identifiques el error? Si eso pasó, tranquilo(a). La vida continúa. En este punto de la nota te voy a indicar cuál es la equivocación en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

