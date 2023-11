¿Has pensado en poner a prueba tu visión? Bueno, te cuento que con el reto que te presento aquí vas a poder hacerlo, ya que tendrás la tarea de ubicar a la persona que finge ser una estatua en la imagen que está abajo. Pero antes de que comiences a buscarla, debes saber que nada más se te brinda 7 segundos para realizar esa actividad.

Es claro que el nivel de dificultad que posee el desafío no es nada bajo debido al límite de tiempo, pero no permitas que eso te asuste. Vas a poder superar el reto visual si te concentras. No te distraigas porque cada segundo es muy valioso. ¡Ojo con eso!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay bastantes estatuas. Aunque no lo parezca, una persona decidió pintarse y vestirse como una. Si tu visión es excelente, podrás encontrarla rápidamente. En otras palabras, esos 7 segundos no significarán ningún problema para ti. ¿Preparado(a)?

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas estatuas. Entre ellas, hay una persona. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, puedo pensar que no fuiste capaz de superar el reto visual. Si eso pasó, tranquil(a). No te sientas mal, ya que todo esto es un juego. Ahora mismo sabrás dónde está la persona que finge ser una estatua en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la persona que se hace pasar por una estatua. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.