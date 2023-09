A los amantes de los perros les va a encantar este reto visual, ya que está inspirado en uno. Sí, en el desafío de esta nota tú tienes que ubicar a un can en la imagen que dejé más abajo. Solo una persona que es muy inteligente podrá hacerlo sin problemas. Es hora que demuestres que posees un alto coeficiente intelectual.

Te pido que por favor te relajes, ya que no debes hallar al animal rápidamente. Aquí no interesa si lo encuentras en segundos o después de varias horas buscándolo. Lo importante es que realices la tarea. Abre bien los ojos y presta mucha atención a los detalles.

La imagen del reto visual

Entre las toallas de distintos colores que se aprecian en la imagen, está el perro que tú tienes que ubicar. El can decidió acostarse sobre las mencionadas telas y se ha quedado dormido. Será mejor que lo encuentres antes que su dueño se percate de su travesura.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra varias toallas de distintos colores. Entre ellas hay un perro. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Felicito a las personas que hallaron al can. A quienes la tarea se les hizo imposible de resolver, les pido que no se sientan mal, ya que todo esto es un juego. No siempre se puede ganar. A continuación indicaré dónde está el animal en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del perro. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te dejo otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.