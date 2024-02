Puedes averiguar cosas importantes sobre tu persona al sumarte a retos visuales. Por ejemplo, si superas este desafío, descubrirás que eres alguien que presta mucha atención a los detalles. ¿Por qué lo digo? Porque solo una persona así canta victoria aquí. Si quieres conocer cuál es la tarea a realizar, te comento que es identificar el error que está presente en la imagen de abajo.

¿Ya te diste cuenta que no he mencionado un límite de tiempo? Eso significa que nada ni nadie te apura en este reto visual. Puedes demorarte todo lo que quieras. Lo que importa es que llegues a completar la misión. No interesa si lo haces en segundos o después de varias horas.

Imagen del reto visual

Hay una escena adorable en la imagen del reto visual. Y es que la ilustración permite apreciar a dos niños conversando en un parque mientras comen un helado. Realmente, se llevan muy bien. Están disfrutando ese momento. Lo curioso es que hay un error en la escena. Lo tienes que identificar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a niños conversando en un parque mientras comen un helado. ¿Cuál es el error en esa escena? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no pudiste localizar el error en la imagen. Si eso pasó, no hay problema. Esto es un juego. Mira la siguiente ilustración y averiguarás en qué parte se encuentra la equivocación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del error. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.