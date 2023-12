¿Quieres demostrar que puedes hallar cosas rápidamente? Entonces súmate a este reto visual, que solo te brinda 10 segundos para encontrar el helado, el peine y la regla en la imagen que he colocado abajo. Sí, leíste bien. ¡Debes esforzarte al máximo!

Si ya has participado en otros desafíos que hay en Mag, sabes muy bien que los que poseen un límite de tiempo exigen bastante concentración. La distracción es tu peor enemigo aquí. Mira fijamente la ilustración y no pienses en otra cosa que no sea el objetivo.

Imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, unos niños se reunieron en una fiesta. Curiosamente, no todos están felices. Pero no pienses que te hablaré sobre el motivo de ello. Tú debes localizar el helado, el peine y la regla en esa escena. ¡Abre bien los ojos porque solo tienes 10 segundos!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a muchos niños en una fiesta. ¿Puedes hallar el helado, el peine y la regla? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, puedo pensar que no superaste el reto visual. No te sientas mal si es que eso pasó. Todo esto es un juego. Para que sepas dónde están los mencionados elementos tendrás que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del helado, del peine y de la regla. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

