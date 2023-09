Acabas de ingresar a la nota donde te divertirás y averiguarás si eres una persona a la que no se le escapa ningún detalle. ¡Sí! ¡Todo al mismo tiempo! ¿Por qué digo ello? Porque aquí está el reto visual que consiste en identificar el error que posee la imagen de una anciana que cruza una calle con la ayuda de un hombre. ¿Es una tarea imposible de realizar? Por supuesto que no. El detalle es que no cualquiera cumple el objetivo.

La imagen del reto visual

Al parecer, el sujeto se percató que una mujer de la tercera edad no podía cruzar la calle por su cuenta y decidió ofrecerle ayuda. Incluso se animó a cargar su bolsa de compras. Eso es genial. Las buenas acciones siempre generan sonrisas, pero te pido que no te quedes solo con lo que te acabo de indicar. Abre bien los ojos para que mires detenidamente la ilustración del reto visual. Al hacer todo ello, tus posibilidades de salir victorioso(a) aumentarán considerablemente.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a una anciana cruzando una calle con la ayuda de un hombre, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, es probable que no hayas podido identificar el error en la imagen. Si eso pasó, no te sientas mal, ya que todo es un juego. Nada es de vida o muerte. Ahora mismo sabrás cuál es la equivocación que está presente en la ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del error. (Foto: genial.guru)