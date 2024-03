Cuando necesites demostrar que eres una persona observadora, recuerda que siempre habrá retos visuales en Mag que pueden ayudarte con eso, como el de aquí, que te permitirá dejarlo en claro siempre y cuando lo superes. ¿En qué consiste el desafío? Pues en hallar los 5 elementos ocultos (el flotador en forma de dona, la cara de un perro, la lámpara mágica, la botella de agua y la olla) en la imagen que acompaña la nota. No voy a mentirte: a mí me costó bastante encontrarlos. Me demoré más de lo que pensé. Felizmente, no hay un límite de tiempo. Eso sin duda fue muy favorable para mí. Estoy seguro que ello también te beneficiará. Solo concéntrate en el objetivo. Presta mucha atención a cada detalle de la ilustración y serás capaz de triunfar.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia a varios jóvenes en una piscina. Todos la están pasando increíble. Tanto así que decidieron tomarse una foto sumergidos. ¡Qué genial! Pero no te quedes solo con eso. Recuerda ubicar los 5 elementos ocultos. ¡Demuestra tu capacidad de observación!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo varios jóvenes se divierten en una piscina. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no pudiste encontrar los 5 elementos ocultos. Si eso pasó, no te sientas mal. Todo es un juego. Para que sepas dónde están, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 5 elementos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

