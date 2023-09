A muchas personas les encantan los gatos. Tanto así que no dudan en tener por lo menos uno como mascota. En esta ocasión, te traigo un reto visual, cuya imagen te muestra a una niña acariciando a su pequeño felino en la sala de su casa. Los dos disfrutan estar juntos. ¡Eso queda más que claro! El único detalle es que hay algo que está mal en la ilustración. ¡Si eres un verdadero genio, lo detectarás!

La imagen del reto visual

De acuerdo a la ilustración, la menor, con el fin de estar más cerca de su animal, decidió arrodillarse sobre la alfombra. El minino está tan encantado con su accionar que la mira con mucho amor. ¡Por esa razón no tengo problema en decir que la escena es adorable! Pero concéntrate en identificar la equivocación.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a una niña acariciando a su gato en su casa, tiene algo que está mal. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

No creas que te he mentido. Realmente hay algo que está mal en la imagen. Si no pudiste detectar el error, no te sientas mal. En este punto de la nota voy a darte a conocer cuál es la equivocación que está presente en la ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué es lo que está mal. (Foto: genial.guru)