Desde hace varios años, los desafíos visuales han cautivado a los usuarios más curiosos. Estos ejercicios, también conocidos como ilusiones ópticas, han demostrado ser una forma atractiva de poner a prueba nuestros sentidos. Desde rompecabezas hasta imágenes que juegan con nuestra percepción de la realidad, estos test causan furor entre las personas y el reto de encontrar al perro oculto entre los gatos no es la excepción.

Si bien aparenta ser un desafío con un objetivo bastante sencillo, debes saber que la gran mayoría de internautas falló en el intento. Debes saber que, lo que lo complica, es el tiempo máximo otorgado para dar con la solución: son solo 8 segundos los que tienes para hallar al can. ¡No te confíes! Podrías terminar llevándote una gran sorpresa.

Si en su momento te divertiste con “Hallar al oso panda en 10 segundos” o “Ubicar al búho en solo 8 segundos”, es muy probable que el siguiente test visual sea de tu agrado. Sin mucho más que debes, debes estar al tanto de que el ejercicio elaborado por el portal MDZ Online se la puso difícil a más de uno. ¿Te atreves a aceptar el reto y poner a prueba tu agudeza visual? Sigue leyendo.

¿Puedes hallar al perro oculto entre los gatos?

Para resolver el desafío visual, basta con observar la ilustración en donde hay varios gatos de distintos colores. Tu misión, como ya lo sabes, es dar con el perro, quien se las arregló para ocultarse entre los mininos y pasar casi desapercibido.

Mira la imagen con mucha atención. El secreto está en observar detenidamente los detalles. (Foto: MDZ Online)

Para cumplir con el objetivo, debes ubicar al can en menos de 8 segundos. Ten en cuenta que, si no lo encontraste en esa cantidad de segundos, habrás fallado.

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Solución al reto visual: ¿pudiste superarlo?

Como podrás comprobar, se trata de ser ágil y observar con mucha atención. (Foto: MDZ Online)

Si lograste encontrar al oso panda en menos de 8 segundos, felicidades. Posees una gran capacidad visual y superaste a la mayoría de internautas que falló en el intento. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que el perro se encuentra en la parte del medio, detrás de uno de los gatos.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

Recuerda que, al llevar a cabo este tipo de ejercicios, podrás tener una mente más ágil, lo que otorga la capacidad de pensar rápidamente, adaptarse a circunstancias cambiantes y resolver problemas de manera creativa.

Si te gustó este reto visual, te presento otras alternativas para desafiar tu mente:

¿Te animas a conocer el lado oculto de tu forma de ser? Mira este video

Esta imagen develará rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.