Los retos visuales se han convertido en una sensación en las redes sociales por distintas razones, pero principalmente por su capacidad para poner a prueba nuestra percepción y agudeza mental. Estos retos han demostrado ser irresistibles para quienes buscan entretenimiento en línea, además de generar todo tipo de comentarios en torno a su solución.

Uno de los tantos que ha causado furor es el que te traigo a continuación. Este desafío consiste en encontrar al pingüino oculto entre los tucanes en menos de 12 segundos. A pesar de que puede parecer una tarea sencilla, un elevado número de participantes no logró alcanzar la victoria al no cumplir con el objetivo en el tiempo establecido.

Cabe agregar que, si en su momento te divertiste con “Encontrar el girasol entre las abejas en 11 segundos” o “Descubre al puma en la imagen en solo 6 segundos”, es muy probable que la siguiente prueba no sea complicada para ti. Sin mucho más que decir, queda recordarte que la dificultad del ejercicio puso en aprietos a más de uno.

¿Puedes encontrar al pingüino oculto en la imagen en 12 segundos?

Para resolver el reto visual, basta con observar la ilustración en donde hay una gran cantidad de aves, en su gran mayoría tucanes. Tu misión, como supondrás, es dar con el pingüino en el tiempo señalado que es 12 segundos.

Solamente cuentas con 12 segundos para resolver el desafío. ¿Eres capaz de cumplir el objetivo? (Foto: TheDudolf / Facebook)

Este tipo de retos se revelan como entrenamientos ideales para el cerebro, ya que requieren un pensamiento lógico y analítico que activa las áreas cerebrales correspondientes. Si eres una persona observadora, es probable que no tengas problemas; no obstante, si no cumpliste el objetivo no te preocupes, puedes intentarlo de nuevo. En caso te rindas, sigue bajando para revisar la solución.

Solución al reto visual: ¿pudiste superarlo?

Como podrás observar, se trata de ser ágil y prestar atención a todos los detalles en la imagen. (Foto: TheDudolf / Facebook)

Si lograste encontrar al pingüino en menos de 12 segundos, felicidades. Posees una gran capacidad visual y superaste a la mayoría de internautas que falló en el intento. En caso de que no hayas podido encontrarlo, lo único que necesitas saber es que la respuesta se encuentra en la parte central, al lado derecho.

¿Qué es un reto visual?

Los retos visuales son ejercicios que requieren una gran dosis de concentración. Usualmente, consisten en encontrar pistas escondidas en imágenes. Estas pistas pueden ser objetos, animales o personas. Frecuentemente, los desafíos visuales son cronometrados, por lo que exige que nuestra mente procese toda la información rápidamente.

Más retos visuales

Si te gustó este reto visual, te presento otras alternativas para desafiar tu mente:

Video recomendado

Encuentra el emoji distinto