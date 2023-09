Hay cosas que solo una persona con un alto coeficiente intelectual puede hacer. Superar este reto visual es una de ellas. El desafío que te presento aquí consiste en detectar todos los errores en la imagen de más abajo. La tarea es difícil de realizar, a pesar de que no hay un límite de tiempo establecido, así que no te confíes. ¡Prepárate!

Las equivocaciones no se aprecian a simple vista. Al participar en la prueba te darás cuenta que no miento. Es fundamental que abras bien los ojos, ya que no se te debe escapar ningún detalle. Tampoco te estés distrayendo a cada rato. Piensa solo en el objetivo. ¡Recuerda que es momento que demuestres toda tu inteligencia!

La imagen del reto visual

La mujer que aparece en la imagen del reto visual luce muy contenta. Ella se encuentra en el jardín de su casa. Al parecer, está recogiendo flores. Dicho todo ello, te pregunto: ¿Cuáles son los errores en esa escena? Con el fin de ayudarte, te informo que en total hay cuatro equivocaciones.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a una mujer en su jardín, tiene varios errores. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

A veces se pierde y en otras ocasiones se gana. La vida es así. No creas que el mundo se acabará por no haber salido victorioso(a). En este punto de la nota de Mag te voy a dar a conocer cuáles son los errores que tiene la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los errores. (Foto: genial.guru)

Un reto visual es...

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

