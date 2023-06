El reto visual que desarrollarás en seguida me ha ayudado a ser más activo visualmente, además, es una herramienta útil para salir del estrés por un periodo corto de tiempo del trajín laboral. Se trata de un nuevo desafío donde tienes menos de 15 segundos para encontrar seis palabras ocultas en la escena de la granja. Advertencia: que no te engañen, esto no es tan fácil como parece.

Para este gran desafío de hoy, debes tener ojos de águila para ubicar todas las palabras. Se trata de una escena cursi en el patio de una granja con personajes de dibujos animados sonrientes, pero la sonrisa termina cuando inicias la prueba donde la gran mayoría no ha logrado obtener. Estoy totalmente seguro que fruncirás tus cejas al concentrarme y buscar los seis objetivos en un tiempo determinado.

Observa detenidamente y encuentra la respuesta del reto visual

El usuario Realgen27 (@xphshop) publicó el reto visual en su cuenta de TikTok. Lo que parecía una simple imagen terminó siendo una desafiante prueba para tus ojos y el resto de participantes. ¿Puedes lograrlo?

Tienes 15 segundos para poder ubicar seis palabras escondidas dentro del corral. (Foto: @realgen27 / Composición)

Los seis objetivos ocultos que tal vez no lograste hallar

Si no ha podido completar la tarea, las palabras ocultas están marcadas con un círculo rojo en la imagen a continuación.

Si no has tenido suerte después de intentarlo varias veces, te dejamos la solución del reto visual. (Foto: @realgen27 / Composición)

Comentarios de los participantes

Los usuarios tuvieron mucho éxito. Muchos de ellos hicieron algunos comentarios sobre el reto visual. “No te olvides de sonreír y reír”, dijeron. Otros dijeron: “Granero, manzana, sol, vaca, pico y granja”, fueron las palabras correctas recogidas por este espectador y repetidas por muchos otros.

Uno fue lo suficientemente honesto para admitir que les tomó más de 15 segundos. “Lo conseguí en 40 segundos”, se lee en la lista de comentarios.