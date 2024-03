Me he dado cuenta que muchas personas andan por las calles diciendo que son observadoras y se olvidan de algo muy importante: dejarlo en claro con una acción. Si tú paras manifestando eso, asegúrate de que nadie dude de tus palabras. ¿Cómo? Superando el reto visual que te he traído hoy. El desafío consiste en identificar a la mujer que está en peligro en la imagen que acompaña la nota de Mag. Sí, aunque no lo creas una puede perder la vida. Debes esforzarte bastante para impedirlo. Presta atención a cada detalle de la ilustración y sabrás quién corre el riesgo de morir. Si bien no se ha establecido un límite de tiempo para desarrollar la tarea, lo mejor será que te apures. Concéntrate en el objetivo y salvarás a la chica.

Imagen del reto visual

¿Qué se puede apreciar en la imagen del reto visual? Pues la ilustración muestra a tres mujeres entrenando en un gimnasio. Cada una lo hace de manera distinta. El punto es que alguien comete un grave error que le puede costar la vida. Averigua quién es.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a tres mujeres ejercitándose en un gimnasio. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de identificar a la mujer que está en peligro. Si eso pasó, te informo que con solo mirar la siguiente imagen sabrás quién puede peder la vida por hacer lo que no se debe.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué mujer está en peligro. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

