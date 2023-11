Para que digas sin temor a equivocarte que eres una persona observadora, tienes que superar el reto visual de esta nota. Solo alguien así es capaz de cantar victoria aquí. Esa es la verdad. ¿En qué consiste el desafío? En señalar cuál es el error que hay en la imagen que he colocado más abajo.

Relájate porque no es obligatorio que identifiques la equivocación rápidamente. No interesa si averiguas qué está mal en cuestión de segundos o después de varias horas. Solo importa que llegues a realizar la tarea. No te distraigas con nada. Concéntrate y todo estará bien.

La imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, un hombre decidió sentarse en la mesa de su casa. Probablemente ya haya comido o tal vez no tenga nada para alimentarse, ya que su plato está vacío. Dicho todo ello, ¿ya fuiste capaz de detectar el error en la ilustración?

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a un hombre sentado en la mesa de su casa. ¿Te das cuenta del error que hay en la escena? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. Esto es un juego. Si hoy te tocó perder, mañana será momento para que triunfes. La vida es así. Si quieres saber cuál es el error, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la equivocación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Participa en un nuevo reto visual

