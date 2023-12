Una inquietante ilusión óptica ha dejado perplejos a los usuarios de TikTok mientras intentan adivinar la respuesta correcta. La imagen muestra una mano humana alterada con otras, contra un fondo negro. El desafío reta a las personas preguntándoles: “¿Cuántos dedos hay?”.

Este enigma hizo que los comentarios se desataran con miles de respuestas. La mayoría de ellas son solo conjeturas, pero algunos usuarios también explicaron cómo llegaron a sus afirmaciones. ¿Podrás dar tú con el número exacto? ¡Comprobémoslo!

¿Cuántos dedos hay en la imagen?

Agarra tu cronómetro y ajusta el tiempo en 12 segundos. Cuando inicie el descuento, cuenta lo más rápido que puedas todos los dedos que veas en la imagen. Te recomiendo ir examinando la imagen por zonas, así no te confundirás. Asimismo, puedes usar las matemáticas para obtener un resultado más rápido. ¡Tu tiempo comienza ahora!

RETO VISUAL | Todo el mundo puede ver al menos 5 dedos en la imagen de mano extraña, pero tienes una visión 20/20 si detectas el número real en 12 segundos. | TikTok / unseenillusions

Respuestas de usuarios de TikTok

Estas con algunas de las respuestas dadas por los usuarios en la publicación original de TikTok. “Cuenta las manos, 31, luego multiplica por 5″, “625, porque es 5 x 125″ y “155, simplemente calcula todas las palmas que tienen 5 dedos, entonces hay 31 x 5 = 155″ son los comentarios con más likes; sin embargo, algunas personas no estaban seguras de si incluir o no los pulgares en sus respuestas. “104 porque los pulgares no son dedos”, “124 pulgares” e “Incorrecto, 84 dedos y 6 pulgares”, son otros comentarios por parte de los usuarios que tuvieron problemas para encontrar una respuesta porque la imagen era difícil de mirar.

Si incluimos a los pulgares de la imagen, entonces hay un total de 155 dedos.

RETO VISUAL | Hay un total de 155 dedos en la imagen.

¿Cómo fortalecer el cerebro?

De acuerdo a La Vanguardia, debes realizar las siguientes actividades:

Tener establecido un pasamiento

Realizar ejercicio físico de manera diaria

Leer constantemente

Descansar las horas adecuadas

Obtener nuevos conocimientos

Meditar de forma regular

