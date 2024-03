No hay nada mejor que crear un espacio para desafiar a tus amigos si tienes una reunión y quiere pasar un rato divertido. Hay varios tipos de desafíos, algunos sencillos y otros más complicados, pero lo cierto es que hacer esta actividad y jugar con tus compañeros hará de ese momento una experiencia entretenida y divertida. ¿Todavía no tienes idea de qué desafío enfrentar? No te preocupes, hoy en Mag te traigo 50 retos para amigos para que puedas elegir los que quieras recrear para crear un espacio divertido e inolvidable para ti y tus ‘compas’.

Retos divertidos para amigos

Iniciamos esta lista con los retos chistosos que pueden sacar más de una carcajada a tus amigos. Entre los más destacados se encuentran:

Desafío de la mímica musical:

Cada persona elige una canción sin decir cuál es.

Tienen que actuar la canción sin decir ninguna palabra, solo con gestos y movimientos.

Los demás intentan adivinar la canción. ¡El que lo haga más rápido gana!

Dales a cada amigo un paquete de malvaviscos y palillos de dientes.

Tienen que construir la torre más alta posible en un tiempo determinado.

¡Pero cuidado! Si la torre se cae, deben comenzar de nuevo.

Cada persona elige al azar el nombre de una celebridad de un sombrero.

Deben imitar a esa celebridad en una pequeña escena o monólogo.

El resto de los amigos vota por la imitación más divertida.

Crea una lista de objetos o situaciones específicas para fotografiar en un período de tiempo determinado.

Pueden incluir cosas como “un perro usando gafas de sol” o “un helado en forma de animal”.

El equipo que capture la mayoría de los elementos gana.

Cada participante elige una canción y prepara una actuación de lip sync.

Pueden usar disfraces y accesorios para hacerlo más divertido.

Los demás amigos son los jueces y califican la actuación en base a la creatividad y la hilaridad.

Divertidos retos para mujeres

¿Tienes una noche de chicas y quieres amenizarla con algún juego o dinámica? Aquí están los más populares retos para tu amiga o amigas:

Desfile de moda improvisado:

Reúne una variedad de prendas y accesorios divertidos y extravagantes.

Cada participante tiene que crear un conjunto único en un tiempo limitado.

Luego, organizad un desfile de moda donde cada una presenta su atuendo con estilo y actitud.

Con los ojos vendados, una persona intenta maquillar a otra.

La que está siendo maquillada no puede ver el resultado hasta que se quite la venda.

El resultado suele ser cómico y puede generar muchas risas.

Prepara una pista de baile con obstáculos divertidos, como globos inflables o conos.

Las participantes deben bailar a través de la pista evitando los obstáculos.

¡El ritmo y la coordinación serán clave para superar este reto!

Proporciona ingredientes básicos para hacer postres (galletas, chocolate, frutas, etc.).

Cada participante tiene solo 10 minutos para crear un postre delicioso e innovador.

Al final, todos prueban los postres y votan por el más sabroso.

Organiza una sesión de karaoke exclusiva con canciones de artistas femeninas.

Cada participante elige una canción y tiene que darle su propio toque especial.

¡La mejor interpretación, ya sea por la emotividad o el humor, se lleva la corona de la noche.

Retos fáciles y sencillos para jugar

Estos retos para amigos pueden ser realizados por niños, adolescentes y adultos por igual, por ser fáciles de hacer.

Torre de vasos:

Cada persona recibe un paquete de vasos desechables.

Tienen que construir una torre lo más alta posible en un tiempo determinado.

¡El desafío es que solo pueden usar una mano para apilar los vasos!

Prepara tarjetas con palabras o frases sencillas.

En turnos cortos, cada persona dibuja la palabra asignada sin hablar.

El equipo que adivina correctamente en el menor tiempo posible gana.

Usa una cuerda, una escoba o cualquier objeto que puedas sostener horizontalmente.

La idea es que todos intenten pasar por debajo sin tocar el suelo ni el objeto.

Baja gradualmente la altura para aumentar la dificultad.

Organiza una carrera de huevos equilibrando un huevo en una cuchara.

Los participantes deben correr de un punto a otro sin dejar que el huevo se caiga.

¡El primero en llegar sin romper su huevo gana!

Prepara una lista de canciones conocidas.

Reproduce solo unos segundos de cada canción y los participantes deben adivinar el título.

Puedes hacerlo por equipos o individualmente.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

