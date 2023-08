Los test de personalidad y los retos visuales están de moda en las redes sociales. Estos contenidos se vuelven virales rápidamente y están experimentando un éxito sorprendente. Por un lado, ofrecen un pasatiempo entretenido para diversas personas, ya que algunos ponen a prueba nuestras habilidades, mientras que otros nos brindan información para la reflexión y el autoconocimiento. Estos desafíos pueden compartirse con amigos, como el que te presento aquí, donde te invito a examinar cómo sueles sujetar un bolígrafo.

No se trata simplemente de sumergirse en retos contrarreloj para entrenar la vista entre imágenes con una variedad de objetos, sino de realizar el ejercicio de observar la ilustración de las diversas formas en que se puede agarrar un bolígrafo con la mano. Debes detenerte y examinar la imagen que te mostraré a continuación, y luego elegir una de las cuatro opciones que más se asemeje a tu forma de agarrar un lápiz o lapicero. Tomarte tu tiempo es esencial, ya que la elección influye en lo que diré sobre ti.

Imagen del test visual

A través de este test de personalidad, descubrirás algo que posiblemente no conocías acerca de ti mismo o que pasó desapercibido en tu radar. Sin embargo, el meollo del asunto no radica en las palabras que te proporcionamos aquí, sino en el proceso de reflexión que desencadena la lectura de la solución. En realidad, es importante recalcar que estas pruebas no tienen la última palabra y las pruebas virales como esta se deben tomar como un entretenimiento sin mayor relevancia que la que proviene del juego en sí. Sin lugar a dudas, la verdadera recompensa yace en la introspección profunda y la ampliación del autoconocimiento.

TEST DE PERSONALIDAD | Exploramos el intrigante vínculo entre la técnica de escritura y la inteligencia. ¿Será tu forma de sujetar el bolígrafo un indicador? | (Foto: Genial.Guru)

Resultados del test visual

La forma en que sostienes un simple lápiz puede revelar aspectos fascinantes de tu personalidad. A través de este análisis, exploraremos cuatro modalidades de agarre y las características que pueden revelar sobre tu ser interno.

Trípode Dinámico

Si eres de los que sostiene el lápiz con los dedos pulgar, índice y medio, es probable que poseas un enfoque analítico hacia la vida. Tu mente siempre está en busca de patrones y estructuras en situaciones cotidianas. Además, eres un observador meticuloso de los detalles, nada escapa a tu atención. La precisión y la evitación de errores son esenciales en tu filosofía de vida.

Cuadrípode Dinámico

Por otro lado, si optas por sostener el lápiz entre los dedos medio e índice, es probable que disfrutes de la vida social y te sientas enérgico rodeado de gente. La aventura y la exploración son tu pan de cada día, siempre listo para asumir nuevos desafíos. Aprecias la capacidad de conectar con los demás y tienes una admirable habilidad para perdonar y dejar atrás los resentimientos.

Trípode Lateral

Si tu elección es sostener el lápiz con el pulgar superpuesto o cubriendo los dedos, tu personalidad tiende a ser ambiciosa y audaz. No te limitas en la búsqueda de tus metas y no temes enfrentar desafíos desafiantes. A veces, sin embargo, tu naturaleza de guardar silencio sobre tus emociones puede llevar a problemas de salud debido a la represión interna.

Cuadrípode Lateral

Si prefieres sostener el lápiz entre el índice y el pulgar, es probable que ocultes tus emociones de aquellos que te rodean. Aunque eres extrovertido en situaciones sociales, mantienes un velo de reserva cuando se trata de tus sentimientos. Eres un individuo autónomo y prefieres manejar tus asuntos internos en solitario.

