Los test de personalidad y los retos visuales que se vuelven virales en las redes y tienen tanto éxito porque ofrecen entretenimiento para todo tipo de personas. Algunos ponen a prueba nuestras habilidades y nos permiten desafiar a nuestros amigos, mientras que otros revelan aspectos de nuestra forma de ser que podríamos pasar por alto. Estos días en Mag he publicado ‘Descubre tu verdadera personalidad en el test de personalidad basado en la forma de tu frente’ y ‘Descubre tu lado oculto con el test de personalidad basado en el tamaño de tu dedo meñique’.

Hoy te traigo la oportunidad de conocer qué tipo de personalidad tienes, según el tamaño de tu dedo medio, y no te pondré retos casi imposibles tratando de ver algo en pocos segundos. Sin embargo, sí te pediré que te tomes un momento para mirar la ilustración que te mostraré a continuación y así puedas identificar el tamaño de tu dedo medio. ¿Preparado?

Imagen del test de personalidad

Solo revisa la longitud de tus dedos y luego de ello conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Resultados del test de personalidad

Si tu dedo anular es más largo que tu dedo índice…

Eres el epítome del carisma y rebosante de encanto. Crees en ti mismo y te gusta correr riesgos. Una vez que pones tu mente en una tarea, no descansas hasta que la logras. Te gusta vivir libremente y no te andas con rodeos cuando es necesario. Persigues las cosas que quieres con la máxima dedicación y no te gusta aceptar un no por respuesta. Posees una personalidad audaz, pero también eres amigable, extrovertido y reflexivo. Eres coqueto y, a menudo, también eres el centro de atención en el juego de conquista. Probablemente, podrías destacar en roles como soldado, vendedor, comerciante o director general. ¡Si no, definitivamente deberías considerarlo!

Si tu dedo índice es más largo que tu dedo anular…

Eres superconfiado y agresivo. Tienes el comportamiento de un líder nato y te gusta hacerte cargo de las situaciones. También brillas en momentos de estrés y posees una personalidad ingeniosa, serena y tranquilizadora. Te gusta guiar a los demás y rara vez pierdes la calma. Sin embargo, en el tema del corazón eres un aficionado y consideras que las citas son innecesarias y estresantes. Prefieres estar solo en tu espacio que permitir que otros te conozcan. Pero tu personalidad única te convierte en un compañero ideal. En cuanto a una carrera, probablemente deberías considerar ser político, maestro o autor. ¡Tus habilidades te llevarán lejos!

Si tu dedo anular y tu dedo índice tienen la misma longitud

Eres la definición de un mediador. Experto en comunicarte, puedes influir en cualquier persona con tu personalidad agradable. La gente siempre te confía sus secretos más profundos, ya que también eres un gran oyente. En muchas ocasiones tienes una solución para los problemas y brindas consuelo a los demás. Aprecias a las personas y atraes a todos con tu naturaleza afable, empática y tranquila. Eres como una tabla de salvación para quienes necesitan ayuda. Eres leal, amoroso y muy cariñoso. Eres el compañero ideal en cualquier relación. Tu carrera ideal podría ser enfermero, trabajador social o terapeuta. ¡Tu capacidad para cuidar y escuchar te llevará lejos!

