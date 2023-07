Aunque lo más común es que el baño de un restaurante sea usado solo por clientes, una influencer asegura que no se le debe prohibir su utilización a cualquier otra persona, al margen de si se trata o no de un consumidor, una idea que fue respaldada por la mayoría de usuarios en la plataforma TikTok.

Helena es una creadora de contenido que comprobó, en Barcelona, España, estos establecimientos prohíben el ingreso de usar los servicios por gente ajena a los comensales, despertando su indignación. “Estás en tu derecho de entrar a un baño de un bar o un restaurante a utilizarlo. Qué no os engañen”, sostiene al inicio de su video que se hizo viral.

Agrega además que le parece fuera de lugar incluso especificar lo contrario a través de letreros. “Es ilegal poner un cartelito que diga que el baño es solo para clientes, y además, es inmoral”, sostiene antes de agregar un hipotético caso de emergencia.

“¿Qué ocurre si un señor mayor de 60 años tiene una urgencia repentina? ¿Debería arriesgarse a tener un accidente solo porque no es cliente? (...) Tienen que entrar al baño así que eso es ilegal. Y ya no te digo a un niño pequeño, me parece fatal. Los baños son para la gente así que si tenéis ganas de entrar y os lo prohíben, decid que eso es mentira” indicó la joven como una forma de protesta.

Helena recibió de inmediato el apoyo de muchos internautas que además contaron sus experiencias sobre el tema. “Yo si entro a un baño de un bar luego pido algo aunque sea una botella de agua”, señaló un tiktoker mientras que otro agregó que lo mismo sucede en otras ciudades de España.

