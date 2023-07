Dejar tu país para establecerse en otro con diferentes costumbres, siempre cuesta trabajo y un gran tiempo de adaptación, por ello una influencer estadounidense ha querido compartir en redes las principales taras que encuentra a la hora de comparar las diferentes culturas, pues hay ciertos puntos que todavía no comprende de los hábitos latinoaméricanos.

Maddie, registrada en TikTok como jmadsj123 y que recientemente ha ganado popularidad en redes explicar diferentes curiosidades cuando compara a España con Estados Unidos, ahora ha comentado una nueva tradición en su nuevo país, que le resulta un tanto extraña, esta sucede cuando suele asistir a fiestas.

Ella asegura que al asistir a reuniones sociales en Latinoamérica se encuentra prácticamente ‘obligada’ a saludar a todos los presentes, lo cuál le parece algo incomodo. “No importa si hay 5 personas o 1.200 en esa fiesta. Tienes que saludar y despedirte de todo el mundo. Tienes que decir hola a los tías, a las tías, a mamá, a papá, a la abuela, a la mamá Coco, que está en la esquina y a cada uno de los 200 millones de primos”, sostuvo muy contrariada.

Utiliza el ‘saludo irlandés’

Según cuenta, en su caso, ella prefiere realizar el ‘saludo irlandés’ que solía utilizar en Estados Unidos, este significa saludar a todos con un solo gesto en general de manera que evita el contacto con los demás. Asimismo, esta no es la única diferencia cultural que le ha parecido complicada de asimilar, hablando propiamente de reuniones.

También dijo, le parece de mal gusto que al retirarse, algunos invitados insistan en que te quedes un rato más. “Cuando me voy de la fiesta, probablemente le diré adiós a una o dos personas y me iré. Así nadie me dirá ‘Quédate más rato’. No. Yo me voy. Adiós”, sostuvo.

Eso sí, ella dijo querer mucho a la gente hispanoamericana, pero aún así pide un poco de comprensión cuando tenga que retirarse sin despedirse de los ‘200′ invitados que pueden haber en la fiesta.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.