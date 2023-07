Los auto-servicios de comida rápida son bastante comunes en España, pero poco frecuente el encontrarse con una ambulancia haciendo su cola, como describe un tiktoker en un reciente video que se ha convertido en viral, luego de no salir de su asombro ante el curioso hallazgo.

El particular metraje fue compartido por el usuario @titallonga. En este aparece un establecimiento de una cadena de comida rápida y una fila de vehículos que esperan su turno para generar su orden. Lo curioso es que en la cola se encontraba la unidad vehicular de un centro hospitalario.

“¿Está la ambulancia en el p... Burger King? No me jo...”, escribió el influencer en la descripción del video que se termina a los pocos segundos de duración pues apareció un trueno en el cielo que no permitió continuar con la grabación.

“Pensabas que los técnicos no comemos”, “Esos hombres trabajan toda la noche. Algo deben cenar”, “Mi abuela sin respirar. La ambulancia:”, “Tienen turno de 24 horas y también duermen en una base, mientras el otro está pendiente llamadas”, fueron algunos de los comentarios.

