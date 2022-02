En los tiempos que corren, existe oferta y demanda para, prácticamente, todo, lo que incluye también abrir club exclusivo para gatos en los Estados Unidos, el cual está dando mucho de qué hablar en Tiktok, donde el video de este particular “emprendimiento” se ha convertido en tendencia de esta red social.

La idea de esto vino de parte del dueño de Apet, quien convirtió una caja de cartón de regular tamaño en un refugio para los mininos, al cual ha bautizado como “Pussy Kat Club”, al punto que este novedoso establecimiento cuenta con estacionamiento, así como un perro de peluche parado en la puerta exterior, como si del vigilante se tratara.

En el interior del club es donde comienza la verdadera diversión, destacando particularmente la “estación de tentación”, la cual tiene en su interior golosinas exclusivas para gatos, mientras que en la pared hacia la izquierda notamos una barra con hierbas especiales para estas mascotas.

Sin embargo, lo más impresionante se encuentra al extremo izquierdo donde está el “Kitty Kat Lounge”, lugar donde la clientela más exclusiva puede darse una plácida siesta; todo esto en medio de una iluminación suave, mientras que el piso es oscuro, delicadamente decorada con pequeños trozos de papel de seda brillantes.

De inmediato, la publicación se hizo viral congregando más de 3.7 millones de reproducciones y con ello miles de comentarios fascinados: “Es genial”, “quiero ser un gato”, “no pierdan el tiempo, gente, esperé en la fila 5 horas solo para que me dijeran que, si no están en la lista o no conocen al dueño, es imposible”, “mi gato dijo que las chicas entrarán gratis”.

Sin embargo, pese al masivo apoyo, hubo un sector muy reducido que se mostró en contra de esto: “Es genial y todo, pero ¿podrías hacer que los leds vayan más lentos?”, “esto es demasiado para un gato. Esto no está bien”, en referencia a que esta iluminación no se considera segura para estos felinos, pues si están expuestos durante mucho tiempo puede llegar a incomodarlos.

De hecho, es sabido que la elección de la correcta luz LED es importante, pues esto evitará que el gato sufra daños en la vista.