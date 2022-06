Una joven de Santiago del Estero, Argentina, utilizó sus redes sociales para mostrar la trampa que le tendió a su novio, luego de enterarse que este le iba a ser infiel con una amiga. Mediante un video publicado en TikTok, Ariadna Aranguez compartió detalles de lo sucedido y rápidamente se volvió viral.

La joven contó que conoció al muchacho en cuestión hace 3 años, pero que recién habían oficializado la relación. En el clip, asegura que su entonces pareja reaccionaba a las publicaciones de una amistad suya. Asimismo, supo que el chico le escribió a la chica con intenciones de conocerla.

Cuando esto ocurrió, la amiga, que es bastante cercana a Ariadna, le hizo saber lo que pasaba.

Tras enterarse, la joven decidió tenderle una trampa a su novio: se hizo pasar por su amiga y siguió con la conversación para ver qué era lo que pasaba. Poco después, el joven, con quien empezó a intercambiar mensajes, negó tener pareja y la invitó a su departamento.

Luego de concretar una cita, todo ocurrió tal cual Ariadna lo había planeado. Quien apareció en la casa del muchacho no era la chica con quien supuestamente había conversado, sino su novia, lista para encararlo.

“Se quedó mirándome”

“No iba a ponerme a dar un show ahí en plena avenida Roca. Así que lo que hice, después de darle unos buenos minutos para que me vea bien como estaba de divina, fue mirarlo y decirle: ‘Qué asco me das, te felicito, pero no tanto porque mirá de todo lo que te perdés’”, explicó la joven en un nuevo video.

Tras ser sorprendido, su ahora expareja no supo como reaccionar. “Se quedó mirándome con una sonrisa muy nerviosa y yo lo único que hice fue quedarme callada, mirándome las botas toda iconic. Reaccioné súper tranquila porque fui muy segura de lo que iba a hacer y decir”, agregó la chica.

Posteriormente, Ariadna se fue a bailar con sus amigas, luego del mal rato que le hizo pasar su antiguo novio.

El video en el que la joven muestra cómo llevó a cabo su plan se viralizó en TikTok con más de 19 millones de reproducciones. Asimismo, se llenó de comentarios provenientes de usuarios que halagaron a la amiga por su sinceridad.

“Por más amigas así”; “Esas sí son amistades, una por haberle dicho y la otra por haberle creído y no enojarse con ella”; “Qué gran amiga tenés, ahora a disfrutar reina que estás bellísima”, fueron algunos de los comentarios generados tras la publicación.

