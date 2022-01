Desde hace varios días, Toronto (Canadá) viene padeciendo de una tormenta de nieve bastante fuerte que ha obligado a los ciudadanos a recluirse en sus hogares desde el pasado lunes 17 de enero, pero este no fue el caso de Ian Best, quien decidió arriesgar su integridad física con tal de cumplir un solo objetivo: poder ver a su novia. Su relato fue compartido en Tiktok, red social donde no tardó nada para convertirse en tendencia.

Un regalo muy especial

Best, estudiante del Seneca College, había horneado un pastel el cual preparó con la finalidad de compartirlo con su pareja, por lo que no estaba dispuesto a que los problemas climáticos se interpusieran en su camino.

A blogTo, Ian relató: “Cuando me desperté, no podía ver muy lejos por la ventana y sabía que la tormenta estaba aquí (…) pero no hacía demasiado frío cuando revisé el clima, así que lo consideré lo suficientemente seguro como para caminar”.

Ninguna movilidad podía llevarlo a su destino

De hecho, el muchacho reveló que nunca tuvo la intención de ir a pie hacia su destino, pero no le quedó otra alternativa cuando se dio cuenta que en la parada de bus de Seneca de dio con la sorpresa que tres autobuses estaban atorados en la colina. Caminó un poco más cuando se topó con 15 buses y un promedio de 70 autos atascados en la nieve.

Notando esto, se dirigió hacia la estación del metro: “Me di cuenta que, probablemente, no me llevaría ni siquiera cerca de mi destino”, luego de lo cual decidió ir a pie hasta la casa de su novia.

Una caminata que se hace viral

En ese momento, Ian sacó su celular, abrió Tiktok y dejó registrado su trayecto en una serie de videos donde, en determinado momento, se le escucha barajar la idea de dar vuelta atrás y regresar para su casa, sobre todo, al toparse con capas de nieve tan gruesa y elevada que le llegaba hasta la cintura, pero pronto desistía de estas ideas, pues pesaba más el deseo de ver a su amada.

“Valió la pena” caminar más de 4 horas

Hay que tener en cuenta que su recorrido duró un promedió de 4 horas, partiendo desde las 7:30 de la mañana, llegando, finalmente, al promediar las 11:30 del día, tiempo en el cual recorrió 12,5 kilómetros; recorrido que valió absolutamente la pena, pues cuando llegó estaba ella esperándolo con una tierna sonrisa dibujada en el rostro: “Estás loco”, se le escucha decir a la joven.

“Me tomó una hora y un poco de chocolate caliente conseguir calentarme y descongelar. Todo lo que llevaba puesto estaba congelado o húmedo, mis pantalones estaban gélidos, con bastante nieve en mis bolsillos para hacer una bola de nieve de buen tamaño en un punto durante la caminata”, expresó Best.

A pesar de esto, Ian no se arrepiente de su temeraria acción: “Valió la pena. Si tuviera que caminar en eso todos los días solo para verla, lo haría”, sentenció.