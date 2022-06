Una tiktoker mexicana utilizó sus redes sociales para quejarse del inesperado recargo que le hizo un restaurante a la hora de pedir la cuenta. El video en donde explica lo sucedido se viralizó y superó en algunos días el medio millón de reproducciones.

“Todo se veía limpio y sano. El costo es de 133 pesos adultos. Todo iba muy bien, comimos rico”, comenzó explicando la usuaria @nanpa325.

Tras mostrar los distintos ambientes del lugar, y algunos de las comidas que eran parte del buffet, la tiktoker señaló que se llevó una amarga sorpresa al acabar su consumo. “Yo siempre saco mi cuenta antes, eran poco menos de 600 pesos mexicanos. Pido la cuenta y ¿cuál es mi sorpresa? Que eran casi 800 pesos”.

La clienta agregó que cuando le preguntó a la encargada de la caja el por qué de ese monto, le indicaron que la cuenta incluía “la propina” del mesero, la cual no era obligatoria, “pero sí la cobran”. Esta correspondía a casi un 50% del precio final.

“Pedí que me cobraran solo mi consumo”

Tras ello, la joven, bastante indignada, sostuvo que reclamó por el recargo y pidió que le hicieran un nuevo ticket. “Pedí que me cobraran solo mi consumo y de coraje, no le deje nada de propina por abusivos”, agregó.

Al ser consultada por otros usuarios, la mujer contó que el ticket “era raro”, porque la parte que decía que la propina no era obligatoria “estaba tapada con pluma donde tenía escrito: ‘+ servicio: 200 pesos’”.

“Cuando me acerque a la caja, el bote de propinas estaba lleno. Me puse a pensar que quizás los dueños no saben que sus empleados se manejan de esta forma. El extra que tienen lo tachan del ticket, nos daban el cambio y la propina la ponían en el bote”, expresó la tiktoker.