Los artistas callejeros se las ingenian para salir adelante y así ganarse el pan de cada día. Sin embargo, estas personas se enfrentan a diferentes problemas y Mia Kirkland (@itsmiakirkland) no es la excepción. La adolescente estaba tocando en el centro de la ciudad de York (Inglaterra) y vivió una desagradable experiencia. Todo quedó grabado en un video viral.

Dos horas después de su última actuación, Mia se encontraba preparándose para cantar “Million Reasons” de Lady Gaga y deleitar al público. La situación marchaba con normalidad hasta que un hombre de la tercera edad se acercó y cuestionó su talento.

“Algunas personas lo tienen...tú no”

De acuerdo con la joven, el sujeto “estaba tratando de murmurar para que otras personas no pudieran escucharlo, pero dijo ‘algunas personas lo tienen y tú no’”. Ante este comentario, la mujer de 18 años decidió alejarse, pero “él decía que sabía de lo que estaba hablando porque había trabajado con Diana Ross y (empezó) a nombrar a otros artistas”.

A pesar de la reacción de Mia, el individuo continúo y “luego, tan pronto como mi madre se puso de pie y se acercó, se fue. Así que la única razón por la que lo hizo fue porque pensó que estaba sola”.

“Mi día se arruinó”

Según informó The Mirror, Mia no aguantó la crítica y rompió en llanto: “Le dije a mi madre: ‘mi día se arruinó ahora. No quiero seguir adelante’”.

Sin embargo, la artista recuperó la compostura y regresó al ‘escenario’. “Soy una persona bastante tímida y tuve que aprender a no serlo. Si alguien me hubiera dicho eso antes, probablemente habría dicho: ‘Oh, está bien, me detendré entonces’”, explicó Kirkland.

Apoyo en redes sociales

Mia Kirkland publicó el incómodo momento en su cuenta de TikTok y las muestras de apoyo no faltaron. La mayoría arremetió contra el señor. “Ella si canta muy bien y lo que dijo el hombre es innecesario”, escribió un internauta. Mientras que otra cibernauta sostuvo: “La crítica es una cosa, pero destruir literalmente la confianza de alguien en público está muy mal. Ya se necesita mucho coraje para estar allí”.

