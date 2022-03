TikTok fue el escenario de un aterrador episodio cuando un grupo de chicas en los Estados Unidos fueron captadas ingresando a su casa huyendo de lo que, se presume, era un hombre corriendo hacia ellas desde lo más profundo del bosque a toda velocidad. El video no tardó nada para hacerse tendencia en esta red social dando mucho de qué hablar.

Una noche perturbadora

El metraje fue compartido por Mandy Chandlee, en el cual vemos a las imágenes de una cámara instalada en la sala de estar. Las mujeres cierran con prisa y con fuerza la puerta, tras lo cual corren presurosas hacia una estancia más segura en la vivienda. Mientras sucede esto, se escucha los gritos de desesperación de algo que, claramente, les dio mucho terror.

“Sonido de terror puro. Cuando estás pasando una noche tranquila con las chicas en el balcón del segundo piso con vista al bosque y luego el sonido de un hombre corriendo con toda su fuerza directamente hacia ti desde el bosque. Simplemente lo arruinó todo”, dice la leyenda del video.

Video viral de mujeres huyendo de un hombre que las perseguía

La descripción del mismo, por su parte, reza: “La experiencia más aterradora. El sonido de un hombre corriendo con su fuerza hacia ti sobre las hojas en la oscuridad nos perseguirá para siempre”.

El video fue compartido el pasado 8 de marzo y, desde entonces, ha acumulado más de 20.4 millones de reproducciones. Ante esto, Mandy decide hacer una nueva publicación a modo de actualización donde da más detalles de lo sucedido aquella horrible noche.

La verdad de los hechos

Chandlee aclara que ella se encuentra entre las protagonistas de la cinta viral, nos enteramos que todo tuvo lugar en Indiana, se encontraban sentadas en el balcón de una cabaña con una impresionante vista al bosque. De pronto, el hermano de su amiga (los dueños de la misma) ingresó para buscar una linterna pues aseguró haber escuchado algo.

“De pronto, todo lo que escuchamos es que alguien, literalmente, despega, como si corriera directamente hacia nosotras. En el video, pueden ver que estamos realmente asustadas. Pero, fue el sonido más escalofriante que he escuchado. Simplemente, no se puede ver nada. Todo lo que haces es escuchar a alguien corriendo directamente hacia ti”.

E insiste: “Sí, es lo más traumático que me ha pasado en mi vida. No soy el tipo de persona que se asusta por las cosas, soy de aquellas que mantiene la calma y dice: ‘Está bien, solo conseguiré mi arma como sea’. No, eso me aterrorizó”.

No es la primera vez que sucede algo extraño

Su relato de los hechos le ha valido más de 1.6 millones de reproducciones, en cuyos comentarios ha agregado más datos sobre lo ocurrido: “Olvidé mencionar que su hermano (de la amiga) había visto a alguien parado en su ventana una semana antes de esto, y que los perros ladraban como locos antes que escucháramos algo”.