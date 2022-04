Un joven de Murcia, España, se llevó una amarga sorpresa al ir a comer a un restaurante y encontrar un insólito recargo en el ticket de consumo. El chico, identificado como @Danieeeh en redes sociales, utilizó su cuenta de Twitter para denunciar el hecho y su publicación se viralizó con más de 30 mil ‘me gusta’.

“Me quisieron cobrar 2 euros por usar el aseo (baño) del sitio donde había comido”, escribió el joven. Asimismo, adjuntó una foto en donde se le ve con la cuenta y una denuncia en defensa del consumidor en la mano.

me quisieron cobrar 2€ por usar el aseo del sitio donde había comido pic.twitter.com/rvAw1qhvlr — dani (@Danieeeh) April 19, 2022

Rápidamente, su denuncia se volvió tendencia y cientos de usuarios aprovecharon el tuit para comentar lo sucedido. La gran mayoría manifestó su indignación por el cobro y calificaron la medida como injusta.

“Es la primera vez que veo que cobran para ir al baño”, dijo un usuario. “Se trata de una práctica tan ilegal y absurda”, aseguró otro.

También hubo quienes defendieron al local. Una joven escribió: “es bastante sencillo. si no quieres pagar por el servicio, siempre te queda detrás de un contenedor”. “No es tan caro pagar para utilizar el baño”, señaló otro.

“Fueron bastante antipáticos”

Tras todo el revuelo, Dani conversó con el medio local Radio Murcia y habló sobre su incredulidad por tener que pagar por ir al baño pese a ser cliente del establecimiento.

“No pensaba poner una reclamación, pero fueron bastante antipáticos”, aseguró. “Entiendo que durante el Bando los hosteleros no tienen que estar contentos con la situación”, agrega el joven, que en todo caso no entiende que no se permita el uso sin pagar a los propios clientes.

Cabe señalar que el incidente tuvo lugar durante la Fiesta del Bando de la Huerta, una celebración española muy tradicional en Murcia. Esta festividad atrae a muchos turistas del exterior y del mismo país. Se cree que este fue el motivo por el que el bar decidió cobrar por el uso de los servicios higiénicos.

Fiesta del Bando de la Huerta

El Bando de la Huerta es el nombre que recibe el día grande de las fiestas de la ciudad de Murcia, España. Título que comparte con el Entierro de la Sardina y que tiene lugar el martes de Pascua, según Wikipedia.

Se enmarca dentro de las llamadas Fiestas de Primavera, celebradas la semana posterior a Semana Santa. La jornada es en sí toda una exaltación de las tradiciones huertanas, tan íntimamente ligadas a la historia de la ciudad. La inmensa mayoría de los murcianos se echan a la calle durante todo el día, ataviados con el traje típico local.

En 2012 fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta festividad se celebra siempre el martes siguiente a la Semana Santa.