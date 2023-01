Una mesera de Argentina utilizó sus redes sociales para expresar su disconformidad, luego de que unos clientes gastaran 50 mil pesos (267 dólares estadounidenses) y no dejaran propina. Su reacción se volvió viral y generó opiniones divididas entre los usuarios.

“Atendí una mesa de 10 adultos, consumieron 50 mil pesos en comida y dejaron 0 pesos en propina. ¿Tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo?”, escribió desde su cuenta de Twitter la usuaria @violetaisdead.

“Ah, pero para la foto para Instagram en el lugar top de San Telmo”, agregó la camarera, quien incluso propuso que la “hagan viral así les llega y les da tanta vergüenza y me pasan la propina por MP”.

En cuestión de horas, el tuit alcanzó los 30 mil ‘me gusta’ y las respuestas de los internautas no tardaron en llegar. Mientras que algunos la apoyaron, otros cuestionaron su actitud porque consideraron que no había motivo por el que debía quejarse.

La publicación de la mesera generó un acalorado debate

“Pero si no es obligatoria la propina. De última pedile que no sea rata a tu jefe, y sino sale juicio laboral con fritas”, escribió una persona. “¿What? La propina es voluntaria, la dejás si tenés ganas o si el mozo te atendió bien. ¿Cobran 5 lucas por persona y no te pueden pagar un sueldo decente? Siempre la queja mal dirigida”, dijo otra.

Quienes la apoyaron, escribieron: “Yo siendo moza siempre recomiendo que a las mesas que superen los $15.000 se les ponga en el prepago o se les diga que el servicio no está incluido”. Otro usuario comentó: “es muy grave. Qué basuras. Yo te dejo $8.000-$10.000 por esos $50.000″.

Tampoco faltaron quienes intentaron ubicarse en un punto medio de la discusión, asegurando que dar o no dar propina está igual de bien. “Voy a pasar a dar mi humilde opinión siendo una persona que no se va del lugar sin dejar propina. La propina se da por respeto y si uno es criado así, no es obligatoria, no hay que enojarse si no pasa. Es solo un buen gesto que si no sucede también está perfecto”, comentó un usuario.

¿Cuánta propina se debe dejar a un mozo en Perú?

El profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, comentó que en la actualidad algunos restaurantes están adicionando el 10% del consumo de los clientes en sus boletas.

En conversación con el medio Infobae, el docente aseguró: “normalmente lo que se establece es dejar una propina del 10% de tu consumo, pero cuando en la factura o boleta aparece ese 10% de manera implícita y uno lo paga, pues espera que ese monto vaya directamente a la persona que nos atendió, pero en realidad el concepto más importante es que la propina no solo debe estar sujeto a un porcentaje, sino en función al servicio que uno recibe, en este caso, no puede ser obligatorio si la persona que nos atendió nos dio un mal servicio, entonces uno no va a sentirse incómodo al dar esa propina por más que sea obligatoria por parte del restaurante. Por eso, la propina siempre va a ir en función a lo que uno pueda dar según el servicio que ha recibido”.