Sin querer, un hombre de Argentina le hizo saber a su novia que le había sido infiel tras enviarle una foto por WhatsApp. El caso se hizo viral luego de que la mujer, bastante indignada, publicara una captura de la conversación mediante su cuenta de Twitter. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo empezó cuando el chico decidió mandarle a su entonces pareja la imagen de una prenda de lencería que había encontrado en su vivienda. En el chat, se puede ver que se trataba de una tanga de encaje color negro. “¿Cuándo la venís a buscar?”, preguntó el sujeto, sin darse cuenta de la revelación que acababa de hacer.

“Eso no es mío”, respondió la joven. “¿Segura?”, le volvió a preguntar el hombre, quien decidió llamarla de inmediato para explicarle lo sucedido; sin embargo, la mujer se negó a responderle el teléfono.

“Sos un hijo de p***”, escribió ella, al darse cuenta de que su novio, sin querer, había revelado que la había estado engañando con otra.

Foto: @VickiQuintas

“Jajaja, me voy a bañar, que hoy juega Quilmes. Además, mira si esa tanga toda percudida va a ser mía. Flaco, ya fue, no me hables más”, agregó la joven, cuya publicación se volvió viral con más de 5 millones de reproducciones en Twitter.

“Y para todos los que quieren saber qué pasó después, discutimos en la cancha mientras me tomaba una birra y cantaba canciones y ahí le corté todo”, concluyó la argentina.

¿Cómo descubrir una infidelidad?

Según el medio psicologia-online.com, hay varias claves para saber si tu pareja te engaña con otra persona:

Cambio de horarios significativo: rupturas en horarios que suponen mayor ausencia en el hogar, las cuales van acompañadas de excusas para ocultar el engaño.

Conexión tecnológica: es probable que el infiel pase mucho más tiempo en la computadora o con el teléfono, porque así es como se comunica con la otra persona.

Confunde tu nombre con el de otra persona: aunque no es algo que necesariamente tenga un significado si ocurre una vez, la cosa cambia cuando se trata de algo constante.

Cuida más su imagen: si de manera repentina cuida su aspecto físico y comparten menos tiempo juntos, podría estar viendo a otra persona a escondidas.