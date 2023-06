Travel Luke (@travel_luke) es el nombre de un usuario argentino que, mediante sus redes sociales, se dedica a documentar su experiencia recorriendo distintos países del mundo. En uno de sus más recientes clips, el joven explicó lo complicado que puede ser conseguir un departamento en España. Su testimonio se viralizó y generó diversas reacciones entre los internautas.

“Cosas que no te cuentan de alquilar un piso o un apartamento en España”, empezó diciendo el tiktoker, quien no dudó en ser directo al decir que “actualmente es imposible encontrar un lugar donde vivir en ese país”.

“Aclaremos que un salario promedio en España es de 1.100 euros y con suerte y para los recién llegados un piso con una habitación ronda el valor mínimo de 1.000 euros o más”, advirtió, en referencia a las personas que tienen la oportunidad de emigrar a la nación europea.

“Y es por eso que te van a pedir una serie de requisitos ya que el propietario tiene que asegurarse que quien viva en su propiedad va a pagar en tiempo y forma”, agregó.

Por otra parte, Luke mencionó que la cosa no termina al reunir el dinero para alquilar un departamento, ya que en el contrato de renta se suele exigir un pago adelantado de los primeros 12 meses juntos.

“También te van a exigir uno o dos meses de fianza sumado a un mes de comisión. A eso hay que sumarle los servicios”, asegura.

A lo anterior, hay que agregarle que “el 90% sólo te alquila de septiembre a junio pudiendo así en los meses de verano sacarle mucho mas jugo al alquiler por quincena o semana”.

Aunque el alquiler compartido suele ser una buena opción, la mayoría de arrendatarios “no permite parejas ni mascotas”. De hecho, el usuario pide que lo ayuden a encontrar algún lugar para poder residir.

“Si conoces a alguien que no sea tan exigente con los recién llegados os invito a que me escriban por privado”, indicó.

“Cosas que no te cuentan de alquiler un apartamento en España”

@travel_luke Lo dificil de alquilar en España o Europa ♬ VAGABUNDO

El video del argentino obtuvo miles de reproducciones y generó opiniones divididas. Mientras que algunos señalaron que lo dicho por el tiktoker es totalmente cierto, otros mencionaron que la situación cambia dependiendo de la ciudad en la que uno se encuentre.

“No, el alquiler es depende de la ciudad, en Barcelona +1000, en Alicante +500. No se paga por adelantado, +1000 inmobiliaria+2000 fianza+1000 alquiler”; “por algo los hijos con cierta edad aún siguen con sus padres, no pueden pagar los alquileres o se van a compartir piso con desconocidos”; “España está así. Yo estoy viviendo en italia y pago un piso entero 350 y no pagué nada por adelantado”; “Igual el precio varía según a donde vayas! Hay lugares que un piso de una habitación te puede salir 500€. Y no en todos lados es 12 meses de adelanto”, escribieron.

Ante la ola de comentarios, el propio usuario respondió asegurando que a él le pidieron un adelanto de 6 a 12 meses por un piso. El pago supera los mil euros y que no se encuentra “ni en Madrid ni Barcelona”.

