Salva Verdugo es un youtuber español radicado en Andorra con 5,6 millones de seguidores en la popular plataforma de videos, 1,7 millones en Instagram y casi 900 mil en TikTok. Hace unas semanas, anunciaba orgulloso la compra de un auto de lujo; sin embargo, la alegría iba a durarle muy poco.

“Dicen que los sueños se hacen realidad… no es sólo un coche, es el reflejo de años de trabajo. Muchas gracias por haberme apoyado y acompañado en este camino largo, bonito y complicado. Os presento mi nuevo Aston Martin Vantage”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado 15 de julio, publicando también varias fotos del Aston Martin de 510 caballos valorizado en casi 180 mil euros (un equivalente a un poco más de 213 644 dólares estadounidenses).

No obstante, días después el propio youtuber publicó un video en el que contó a sus millones de seguidores que tuvo un accidente cuando manejaba su nueva adquisición. La Cadena Ser informó que el hecho ocurrió exactamente en el cruce de Erts, en Andorra, donde Salva bajaba por una curva pronunciada cuando un animal se le atravesó y, al querer esquivarlo, perdió el control de su auto.

Era de noche y lo acompañaba su novia Nina, pero ninguno sufrió heridas de consideración. Por otra parte, se supo que Salva dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que podrían quitarle su licencia de conducir; sin embargo, el youtuber asegura que apenas había bebido el día del accidente.

“Imaginaos tener un sueño desde pequeños, estar trabajando toda vuestra vida para conseguirlo y cuando lo tenéis… tirarlo a la basura… Eran curvas muy pronunciadas, vi un animal y quise llevarme yo el golpe para que no se lo llevase mi novia. A la mierda el coche. Lo importante es que los dos (su novia y él) estamos bien”, dijo en el video en donde contó detalles del accidente.

El influencer asegura que se retirará temporalmente y dejará de subir contenido a sus canales de YouTube, Instagram y TikTok para reflexionar y recuperarse del susto. “Supongo que cuando pase un tiempo me veréis siendo el Salva de siempre, estando aquí por el canal a tope y con ganas de darlo todo. Pero ahora ese Salva no está, necesito pasar tiempo con mi novia y con mi familia”, confesó. “No quiero hacer este video para dar pena, lo hago para que sepáis que estoy vivo, para que valoréis el tiempo con vuestros seres queridos, que al final la vida te cambia en un segundo. Y también porque es ahora cuando he visto la maldad del ser humano”.

